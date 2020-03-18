Намеренно распространявший коронавирус японец умер в больнице

Житель Гомогори (Япония), который, узнав о заражении коронавирусом, пошел в бар «распространять инфекцию», скончался. Причина смерти точно не ясна.

По информации Tokyo Reporter, мужчина умер в больнице. Как рассказал источник издания, знакомый с ситуацией, пациент, помимо коронавируса, страдал серьезным хроническим заболеванием. Из-за чего именно он скончался, неизвестно.

В начале марта мужчина, которому поставили диагноз, но пока не госпитализировали, получил указание самоизолироваться. Однако вместо этого он сообщил родным, что пойдет «распространять вирус», и отправился на такси в бар. Потом он посетил второе заведение и незадолго до ухода сообщил персоналу, что у него COVID-2019.

Сотрудники вызвали полицию, но к моменту прибытия стражей порядка, облаченных в защитные костюмы, мужчина уже покинул заведение и уехал домой. Как сообщает ТАСС, заболевание диагностировано как минимум у одной контактировавшей с ним женщины. При этом известно, что на тот момент симптомов у мужчины не было. Его проверяли на коронавирус потому, что были инфицированы оба его родителя (он жил с ними вместе).