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Отец британского премьера заявил о намерении игнорировать советы сына

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Graham Jepson
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Стэнли Джонсон, отец британского премьера Бориса Джонсона, заявил, что не собирается соблюдать рекомендации правительства по предупреждению коронавируса. 79-летний мужчина сообщил, что планирует пойти в паб, вопреки советам, озвученным его сыном.

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17 марта Джонсон-старший участвовал в утреннем телешоу This Morning. Он, в соответствии с рекомендациями, сидел в 2 м от ведущей Ванессы Фелц. Однако когда разговор зашел о том, что пожилые люди особо уязвимы для коронавируса, он заявил, что совершенно не боится, пишет газета Metro. По его словам, он будет даже рад, если все вокруг заболеют, чтобы «покончить с этим», а прямо со съемок отправится равлекаться.

Походы в паб Джонсон-старший назвал необходимыми, так как владельцев заведения надо спасать от разорения.

Многие зрители программы назвали это заявление безответственным. Пользователи Twitter, отмечая в постах Бориса Джонсона, задавали ему вопросы, что он думает о поведении отца.

16 марта британский премьер озвучил правила защиты от коронавируса. Жителям страны рекомендовано не подходить близко друг к другу и избегать посещения общественных мест и перемещений без необходимости. По данным ученых, вирус угрожает миллионам жителей страны, особенной опасности подвергаются пожилые люди.

Стэнли Джонсон известен как писатель, общественный деятель и политик. Он пытался баллотироваться в парламент, но потерпел неудачу. Также он хотел баллотироваться в Европарламент, но его не включили в число кандидатов от консерваторов. В 2016 году, перед референдумом о Brexit, он, в отличие от сына, поддерживал кампанию за выход из ЕС, но позже поменял мнение.

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