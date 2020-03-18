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Захарова назвала ситуацию с российскими туристами в Черногории критической

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ситуация с российскими туристами в Черногории критическая, власти страны не дают разрешение на вылет граждан РФ, заявила в среду, 18 марта, официальный представитель МИДа страны Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Критическая ситуация сейчас действительно в Черногории <…> Авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь самолеты. Три борта уже готовы. И готов вылет давно, не сегодня, чтобы начать вывозить российских граждан», — сказала дипломат, добавив, что, несмотря на предоставленные российской стороной документы, от Черногории до сих пор нет разрешения на выполнение рейсов.

Ранее в этот же день авикомпания «Победа» сообщила, что на ее борту в Черногории находятся онкобольные, которым требуются лекарства.

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Также в среду россиянин Артур Очковский, находящийся в Тивате, заявил, что власти страны не дают гражданам РФ покинуть территорию Черногории. По его словам, рейс из Тивата в Москву несколько раз переносили, затем он был отменен. Людей оставили без трансфера и отеля, аэропорт закрылся, и никакой информации не было предоставлено, в итоге туристов никуда не заселили.

Накануне власти Черногории закрыли границы и отменили авиасообщение в связи с пандемией коронавируса в мире. Теперь на вылет из страны нужно разрешение. Однако, как сообщили «Победа», «Аэрофлот» и S7, Подгорица не дает им эвакуировать россиян. В стране остаются более тысячи граждан.

При этом Черногория выдвинула требования — бесплатно доставить в Тиват 50 своих граждан, находящихся в Москве.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 202 тыс. человек, вылечились более 82 тыс. пациентов, а умерли около 8 тыс.

На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших возросло до 114 человек. В то время как в Москве количество выявленных случаев коронавируса увеличилось до 56.

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