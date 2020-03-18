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Во всех штатах США обнаружили коронавирус

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К 17 марта случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы во всех 50 американских штатах. Последним стала Западная Вирджиния.

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Как сообщил губернатор штата Джим Джастис в ходе видеообращения, опубликованного в Twitter, выявлен первый случай заражения COVID-19 на границе с Мэрилендом.

«Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать», — заявил губернатор.

Общее число заболевших в США превысило 6,4 тыс. человек, скончались 108, вылечились 17.

Всего в мире заражены более 182 тыс. человек, скончались около 7,4 тыс.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что коронавирус был разработан в американских лабораториях. По его словам, COVID-19 следует считать «китайским вирусом».

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