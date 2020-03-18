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Трамп назвал себя президентом военного времени из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в среду, 18 марта, заявил, что его президентство может считаться пришедшимся на «военное время» из-за угрозы коронавируса. Выступление политика транслировалось на странице Белого дома в Facebook.

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«В некотором роде я вижу себя президентом военного времени», — сказал Трамп. По его словам, страна сражается, а ситуация с коронавирусом сложилась «очень жесткая», объяснил он.

Также глава государства отметил то, как американцы борются с коронавирусом. «Американский народ в большинстве своем великий», — подчеркнул он. Ранее в ходе этого же брифинга Трамп предположил, что экономические последствия распространения коронавируса в США не дойдут до всплеска безработицы на уровне 20%.

18 марта появилась информация о том, что американские ученые провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Также Канада и США договорились о закрытии границ для борьбы с коронавирусом. По заверению сторон, мера не принесет вреда торговле между странами.

Накануне Трамп выразил сомнение в том, что придется вводить карантин в национальном масштабе из-за распространения инфекции, хотя этот вариант и выносится на дебаты. В этот же день рестораны быстрого питания McDonald's в США закрылись для обслуживания посетителей в залах, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об открытии пяти диагностических центров для тестирования людей на коронавирусную инфекцию прямо в автомобиле.

По данным на 18 марта, случаи заболевания пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрированы во всех 50 штатах США. Число заболевших в стране, согласно информации международного агентства статистики Worldometer, составляет около 7,7 тыс., скончались 175 пациентов.

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