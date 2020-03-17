Трамп назвал маловероятным введение карантина в национальном масштабе

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что придется вводить карантин в национальном масштабе из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, хотя этот вариант и выносится на дебаты. Об этом во вторник, 17 марта, американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме. Трансляцию вел портал CNBC.

«Объявить общенациональный карантин можно, но, надеюсь, это не понадобится. Мы думаем обо всем. Это очень серьезный шаг. Это шаг, который, в каком-то смысле сработал бы. Мы говорим об этом, но не решили сделать это… Но я просто не думаю, что это то, к чему мы прибегнем», — сказал президент журналистам.

Ранее в этот же день рестораны быстрого питания McDonald's в США закрылись для обслуживания посетителей в залах. Еду можно заказать на дом или купить на вынос.

На фоне возросшей популярности некоторых товаров в США полиция города Ньюпорт в штате Орегон призвала жителей не звонить в «911», если у них закончилась туалетная бумага. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что дефицит туалетной бумаги закончится, и ее вполне пока можно заменить подручными средствами.

По данным Worldometers на 17 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией в США достигло 5672 человека, 96 человек умерло, 74 человека выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек.