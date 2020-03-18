Трамп оценил вероятность роста безработицы в США до уровня 20%

Экономические последствия распространения коронавируса в США не дойдут до всплеска безработицы на уровне 20%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в среду, 18 марта.

«Я абсолютно не согласен с этим. Это наихудший сценарий», — приводит слова Трампа издание The Hill. Таким образом американский лидер прокомментировал слова министра финансов США Стивена Мнучина, который накануне заявил в сенате о вероятном росте уровня безработицы в стране до 20% из-за коронавируса, если не принять необходимые стимулирующие меры. Об этом писала во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники в сенате конгресса Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп призвал департамент жилищного строительства и городского развития помочь арендаторам и домовладельцам, приостановив процедуры лишения прав на выкуп и выселения до конца апреля в связи с распространением инфекции.

Washington Post отмечала, что, по данным на февраль этого года, уровень безработицы в Соединенных Штатах достиг порядка 3,5%. Также Мнучин заявил журналистам, что размер пакета стимулирующих мер, которые планирует запустить правительство, может составить более $1 трлн.

Ранее, 16 марта, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) сообщил, что в рамках борьбы с коронавирусом Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку почти до нуля.

Как отмечает ТАСС, на прошлой неделе палата представителей конгресса одобрила инициативу о выделении средств на оплату отпусков по болезни, страховку на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на обнаружение коронавируса. 16 марта конгрессмены внесли в этот законопроект «технические поправки», которые сократили выделение денег на отпуска по болезни. Инициативу должен рассмотреть сенат.

По данным на 18 марта, случаи заболевания пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрированы во всех 50 штатах США. Число заболевших в стране, согласно информации международного агентства статистики Worldometer, составляет около 7,7 тыс., количество умерших — 175.