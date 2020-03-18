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Число зараженных коронавирусом в Великобритании возросло до 2626

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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В Великобритании число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 2626. Об этом в среду, 18 марта, сообщает Sky News.

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За день коронавирус диагностировали у 676 человек. Скончались от вызванных им последствий 72 человека.

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о риске роста числа заражений в стране, передает RT. Он подчеркнул, что без решительных мер число инфицированных может начать удваиваться каждые пять или шесть дней.

Ранее 18 марта в минздраве Испании сообщили, что за последние 24 часа в стране выявили 2538 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество зараженных в стране достигло 13 716.

На 17:13 мск число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, 8244 человека умерли.

Пока нельзя точно посчитать условный показатель смертности, это можно будет сделать после окончания пандемии, сообщает «Федеральное агентство новостей». Согласно средним цифрам, на данный момент показатель смертности по миру составляет 3,99%.

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