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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса на 17:13 мск 18 марта. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли.

Лидером по числу зараженных остается Китай, хотя ситуация с распространением вируса в стране значительно улучшилась. По последним данным в Китае заболели 81,1 тыс. человек, погибли 3122 человека, выздоровели — 56,9 тыс.

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За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился в Европу. В Италии заразились уже 31,5 тыс. человек, 2503 человека умерли, 2,9 тыс. выздоровели.

Тройку стран по количеству заболевших замыкает Иран — 17,3 тыс. человек. Далее следуют Испания (13,9 тыс.), Германия (свыше 10 тыс.), Южная Корея (8,4 тыс.), Франция (7,6 тыс.), США (6,5 тыс.), Швейцария (2,7 тыс.). Замыкает топ-10 стран по числу заболевших Голландия — более 2 тыс.

Ранее 18 марта заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов рассказал «Известиям», что Евросоюз не сможет взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса как минимум до лета, если не изменит свой подход в борьбе с эпидемией.

По его словам, в Китае значительный спад распространения эпидемии, и ситуация близка к тому, что страна будет защищаться от коронавируса из Европы и Америки.

Накануне, 17 марта, лидеры 27 стран, входящих в Евросоюз, объявили о запрете на допуск иностранцев в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что все государства ЕС будут самостоятельно контролировать исполнение этого запрета.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали увеличение числа смертей от коронавируса в Европе. Специалисты исходят из того, что многие страны ЕС находятся на начальной стадии эпидемии.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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