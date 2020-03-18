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Вирусолог дал прогноз на конец пандемии коронавируса в Европе и США

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Евросоюз не сможет взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса как минимум до лета, если не изменит свой подход в борьбе с эпидемией, рассказал «Известиям» 18 марта заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

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При этом Соединенные Штаты справятся со вспышкой вируса быстрее, чем европейские страны, просто потому, что у них больше финансовых возможностей, считает эксперт.

«C европейцами будет сложнее. У них высокая мозаичность. В Евросоюзе серьезные отличия в ресурсообеспечении в структуре здравоохранения южной Европы от северной Европы. При этом границы открыты. Пойдут ли они на закрытие границ из соображений борьбы с эпидемией, сложно сказать», — отметил вирусолог.

В отличие от Евросоюза и США система здравоохранения Китая показала себя отлично, считает Щелканов. «В Китае значительный спад распространения эпидемии. Ситуация близка к тому, что страна будет защищаться от коронавируса из Европы и Америки», — подчеркнул эксперт.

Вирусолог добавил, что с пандемией в этом году придется сражаться без вакцины. Даже если ее сделают, она просто не успеет пройти все испытания на безопасность.

Тем не менее существуют лекарственные препараты, эффективные от коронавирусов. «Любые ингибиторы РНК-зависимых РНК-полимераз. Это реамберин, триазавирин. Любой препарат, который подстегивает иммунную систему. Из этиотропных препаратов — это ингибиторы пептидаз. Та же калетра, которая хорошо зарекомендовала себя при терапии ВИЧ-инфекций», — заключил специалист.

Накануне 17 марта лидеры 27 стран, входящих в Евросоюз, объявили о запрете на допуск иностранцев в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что все государства ЕС будут самостоятельно контролировать исполнение этого запрета.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали увеличение количества смертей от коронавируса в Европе. Специалисты исходят из того, что многие страны ЕС находятся на начальной стадии эпидемии.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным ВОЗ на 18 марта, всего в мире подтверждено свыше 184,9 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.

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