«Евровидение-2020» отменено из-за коронавируса

«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается в twitter-аккаунте музыкального конкурса в среду, 18 марта.

«За последние несколько недель мы изучили много альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни «Евровидение». Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, привели к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о невозможности проведения мероприятия, как планировалось», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В настоящее время обсуждается возможность проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.

