«Евровидение-2020» отменено из-за коронавируса

«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается в twitter-аккаунте музыкального конкурса в среду, 18 марта.

«За последние несколько недель мы изучили много альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни «Евровидение». Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, привели к тому, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о невозможности проведения мероприятия, как планировалось», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

В настоящее время обсуждается возможность проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Информация о возможной отмене конкурса появилась в СМИ ранее 18 марта. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Планировалось, что Россию на «Евровидении-2020» представит коллектив Little Big. 12 марта артисты представили песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 марта ролик на YouTube набрал более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «мне нравится», став самым популярным видео среди других видео участников текущего года.