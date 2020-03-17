Танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение-2020»

Дмитрий Красилов, известный по своему танцу в клипе российской группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на конкурс «Евровидение-2020».

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на «Евровидение»? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — сообщается на странице группы в Instagram 17 марта.

Благодаря своему танцу Красилов завоевал любовь пользователей соцсетей. В комментариях отмечали его харизматичность, выступление — «отличным перфомансом», а сам клип Little Big — «совершенно сумасшедшим» благодаря «уморительному танцу коленями» от участников группы. Позже в интернете появилась петиция с призывом к группе взять танцора с собой на конкурс, пишет «Газета.ру».

О том, что рейв-группа будет представлять Россию на «Евровидении-2020», стало известно 2 марта. Коллектив выступит в расширенном составе. 12 марта артисты представили песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 марта ролик на Youtube набрал более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «Мне нравится», став самым популярным видео среди других видео участников текущего года.

По словам солиста коллектива Ильи Прусикина, песня не была написана специально для конкурса, группа ее сочинила во время январского отпуска и для своего нового альбома. На съемки клипа было отведено всего пять дней.

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

Журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллин назвал выбор России «абсолютной сменой стиля», отметив, что песня Uno может повторить судьбу трека Skibidi и стать «такой же заразительной».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).