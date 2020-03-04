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Жириновский станцевал под песню Little Big

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поздравил группу Little Big с грядущим участием в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России. Сообщение коллективу он оставил на своей странице в Instagram 4 марта.

«Поздравляю Little Big с участием в «Евровидении», уверен, у вас всё будет окей», — написал политик.

К посту Жириновский прикрепил видео, на котором он танцует под песню Faradenza группы Little Big.

О том, что коллектив будет представлять Россию на «Евровидении-2020», стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas. Премьера песни для конкурса состоится в ближайшие дни. Солист Little Big Илья Прусикин уже заверил, что трек будет веселым и немного «бразильским».

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

Положительно отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов, заявив, что Little Big «вполне вписывается в формат» конкурса. В то же время он отметил, что в текстах песен группы ему не хватает «тра-та-тушек».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

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