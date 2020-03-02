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Киркоров оценил новость об участии Little Big в «Евровидении»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выбор участника от России на Евровидение-2020 неожиданный, но перспективный, заявил 2 марта российский певец Филипп Киркоров.

По его словам, он и сам является поклонником творчества панк-рейв группы.

«Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник», - цитирует Киркорова ТАСС.

Народный артист России и сам не раз готовил российских участников к Евровидению. В этом году он поможет конкурсантам от Эстонии и Молдавии.

При этом российский артист Юрий Лоза не так положительно отнесся к тому, что РФ представит Little Big. По его мнению, в этой группе недостаточно русского.

«Наша группа не может так называться. Little Big не может называться русской группой. Они будут петь по-английски? Группа с английским названием будет петь по-английски. Почему же она русская? Что в ней русского?», - сказал Лоза РЕН ТВ.

2 мая в эфире Первого канала объявили, что представлять РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году будет Little Big. Коллектив известен такими хитами, как Skibidi и Go Banana.

Премьера песни для конкурса состоится в ближайшие дни. Как рассказал солист группы Илья Прусикин, композиция будет веселая и немного «бразильская». Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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