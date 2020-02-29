Стал известен участник «Евровидения-2020» от Белоруссии

Победителем финала национального отборочного тура «Евровидения-2020» в Белоруссии стала группа VAL.

Композиция группы набрала наибольшее количество баллов от жюри и от зрителей (20 в общей сложности). Коллектив представит страну на песенном конкурсе, который состоится в мае этого года в Роттердаме (Нидерланды), сообщает «РИА Новости».

Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал — 16 мая. Представитель Белоруссии выступит в первой части первого полуфинала.

В начале февраля своего предполагаемого кандидата на участие в «Евровидении» от России предлагал известный композитор Игорь Крутой. По его мнению, певца Александра Панайотова можно назвать участником «процентов на 90». Позже он посоветовал подумать о певце Тиме Белорусских, однако, отметил, что это его субъективное мнение и оно не влияет на результаты настоящего отбора.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).