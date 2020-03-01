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Продюсируемый Киркоровым певец представит Эстонию на «Евровидении»

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Певец Уку Сувисте, которого продюсирует российский исполнитель Филипп Киркоров, представит Эстонию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

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Сувисте победил в отборочном туре с песней What Love Is по итогам голосования телезрителей.

Отмечается, что эстонский певец в 2018 году участвовал в российском шоу «Голос».

По словам Киркорова, Сувисте является потрясающим исполнителем.

«Он очень профессионален. У него есть интеллект в глазах. Он очень музыкален, у него есть голос, внешность. Если Уку Сувисте выиграет (отбор на «Евровидение». — Ред.), то поеду на «Евровидение» с детьми», — сказал ранее Киркоров ERR.

Одним из авторов песни What Love Is стала Шэрон Вон, которая в прошлом занималась созданием песни Scream для российского певца Сергея Лазарева.

29 февраля сообщалось, что победителем финала национального отборочного тура «Евровидения-2020» в Белоруссии стала группа VAL. Композиция группы набрала наибольшее количество баллов от жюри и от зрителей.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

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