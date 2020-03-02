Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды). Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», — объявил ведущий программы Кирилл Клейменов.

Известно, что группа выступит в первом полуфинале «Евровидения», порядковый номер будет определен позднее, после объявления участников и песен от всех стран.

3 февраля был опубликован шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении» от России. Среди претендентов оказались певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген и Полина Гагарина, которая уже представляла Россию на конкурсе в 2015 году.

Также в шорт-листе оказался певец Александр Панайотов. Его кандидатуру композитор и продюсер Игорь Крутой назвал наиболее вероятной при выборе участника от РФ, заявив, что решение по Панайотову принято «процентов на 90».

Вместе с российскими исполнителями в первом полуфинале выступят участники от Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Мальты, Северной Македонии, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии и Швеции.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

Ранее от участия отказалась Венгрия.

В октябре поисковый сервис «Яндекс» опубликовал статистику музыкальных запросов. Самым популярным клипом оказался Skibidi группы Little Big.