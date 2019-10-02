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Самой популярной песней в России стал украинский хит

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Фото: TASS/Zuma
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Поисковой сервис «Яндекс» опубликовал статистику музыкальных запросов пользователей в преддверии Международного дня музыки. Как оказалось, чаще всего россияне искали текст песни «Плакала» украинской группы Kazka.

В статистику вошли запросы, поступавшие в период с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года. Оценивалась популярность поисков по 100-балльной шкале.

Композиция «Плакала» получила наивысший балл. На втором месте оказалась песня «Детство» Rauf & Faik, далее следует «Незабудка» Тима Белорусских, «Юморист» рэпера Face. В топ-10 также попали композиции «Зацепила» Артура Пирожкова и «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Самыми популярными клипами стали: Little Big – Skibidi, «Алкоголичка» Артура Пирожкова и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова, пишет ТАСС.

В сентябре ученые назвали топ-5 опасных для водителей песен.

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