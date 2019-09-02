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Музыканты рассказали о подготовке к фестивалю «Наши в городе»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В первые выходные осени, 7 и 8 сентября, в Москве пройдет фестиваль «Наши в городе». Жители столицы получат возможность прослушать почти 20 часов музыки от ведущих российских рок-музыкантов крупнейшего опен-эйра «Нашествие».

По словам фронтмена группы «Ария» Михаила Житнякова, музыканты немного волнуются перед выступлением, однако «в любом случае будет здорово».

Певица Ольга Кормухина назвала фестиваль возможностью оттянуться, так как к сентябрю у всех поклонников рока уже просыпается ностальгия по «Нашествию».

Александр Ф. Скляр («Ва-Банкъ») заявил, что любой музыкант, у которого есть что спеть о Москве, должен сделать это на фестивале, и пообещал исполнить на концерте песню «Маршруты московские».

Также в музыкальном марафоне примут участие Гарик Сукачев, группа «Пилот», Вадим Самойлов, «Ундервуд», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, «Слот», проект «Горшенев», «НАИВ», «7Б», «СерьГа», Найк Борзов и другие.

30 августа сообщалось, что опубликована программа празднования Дня города в Москве.

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