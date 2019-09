Ученые назвали топ-5 опасных для водителей песен

Ученые Южно-Китайского технологического университета провели исследование, в ходе которого выяснили, какая музыка опасна для прослушивания во время управления автомобилем. Об этом пишет NME.

В ходе исследования специалисты нашли водителей, которые согласились проехать на своей машине по шестиполосной дороге сначала в тишине, а потом — под музыку. Выяснилось, что в первом случае автомобилисты ехали по правилам, то под музыку их настроение поднялось, и они захотели увеличить скорость, превысив ее на 5 миль в час.

Также ученые зафиксировали, что за 20-минутную поездку под рок-музыку водители в среднем совершили обгон 70 раз.

Больше всего на поведение водителей воздействовала песня группы Green Day под названием American Idiot. Слушая ее, они чаще всего шли на опасные маневры и превышали скорость. На втором месте оказалась песня Майли Сайрус Party In The USA, на третьем — песня Mr Brightside группы The Killers. Четвертая и пятая строчки достались The Chainsmokers — Don’t Let Me Down и Брюсу Спрингстину — Born To Run соответственно.

Как отмечает сайт kp.ru, вместе с тем, были установлены и «безопасные» для вождения автомобили песни: Stairway To Heaven от Led Zeppelin, Under The Bridge от Red Hot Chili Peppers, God’s Plan от Дрейка, Africa от Toto и Location от Khalid.

22 августа пресс-служба сервиса «Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни лета 2019 года в Москве. Самым популярной летней песней в Москве стала композиция Bad guy 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш.