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Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом

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Фото: TASS/Zuma/Kristin Callahan
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Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия. Об этом 13 августа сообщил Billboard.

Новая версия станет доступной 23 августа. Туда войдут редкие версии песен, ремиксы и треки а капелла. Альбом можно будет купить онлайн, а также на кассете и на пластинке с автографом и сертификатом подлинности.

Дебютный альбом Christina Aguilera вышел 24 августа 1999 года. Он включает в себя такие хиты, как Genie in a bottle, What a girl wants и I turn to you. За свою работу певица получила 3 номинации «Грэмми», победив в категории «Лучший новый артист». По всему миру было продано более 14 млн копий диска.

3 августа сообщалось, что концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки.

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