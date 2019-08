Американская певица Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом под названием Christina Aguilera в честь его 20-летия. Об этом 13 августа сообщил Billboard.

Новая версия станет доступной 23 августа. Туда войдут редкие версии песен, ремиксы и треки а капелла. Альбом можно будет купить онлайн, а также на кассете и на пластинке с автографом и сертификатом подлинности.

Дебютный альбом Christina Aguilera вышел 24 августа 1999 года. Он включает в себя такие хиты, как Genie in a bottle, What a girl wants и I turn to you. За свою работу певица получила 3 номинации «Грэмми», победив в категории «Лучший новый артист». По всему миру было продано более 14 млн копий диска.

