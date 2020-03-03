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Менеджер Little Big ушел от группы накануне ее участия в «Евровидении»

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Фото: facebook.com/andrekhov
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Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов ушел от группы после новостей об участии коллектива в музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Об этом во вторник, 3 марта, он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

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Сам Орехов опроверг связь своего ухода из коллектива с участием в конкурсе, написав на своей странице, что события не связаны между собой.

В то же время в беседе с Telegram-каналом «Антиглянец» менеджер заявил, что «не находит себе места» в группе.

«Я совершил этот поступок потому, что лично для меня путь группы начал расходиться с представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ («Литтл Биг». — Ред.), считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», — сказал Орехов.

Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал 2 марта решение отправить Little Big на конкурс неожиданным для коллектива. Он также пообещал, что группа постарается оправдать ожидания зрителей и выступит с веселой песней.

В тот же день стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

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