Не, нормальные: смогут ли Little Big привезти «Евровидение» в Россию

Интернет-бомба под именем Skibidi, забойные рейвы, хайп-треки, а также сокровища русской души matryoshka, bear, balalaika. На очередном «Евровидении» Россию будет представлять не просто популярная, а сверхпопулярная группа Little Big . Они весь мир порвали своими клипами, заявил лидер Animal ДжаZ Александр Красовицкий. Вместе с экспертами и звездами шоу-бизнеса «Известия» оценили шансы наших участников на триумф.

Медийная зараза

То, что рано или поздно Илья Прусикин, известный как Ильич, создаст проект, который сведет с ума миллионы, было понятно давно. Он обладает фантастическим чутьем публики и умением балансировать на грани допустимого и маргинального. Это видно и по ранним интернет-проектам — программе «Шоу Гаффи Гафа» и забойном мультфильме «Приключения коня Антона».

Но главным проектом Ильича стал, конечно же, созданный в 2013 году Little Big — группа, чей стиль напоминает забойные рейвы 1990-х: четкий ритм, короткие англоязычные фразы, порой складывающиеся в абсурдистский текст, и яркие видеоклипы, которые практически сразу стали собирать огромную интернет-аудиторию.

— Little Big — это прекрасный выбор. Они уже весь мир порвали своими клипами, единственная наша группа на сегодня, играющая аншлаговые туры в Европе и Америке, — отметил в разговоре с «Известиями» лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий. — Шансы у них высоки, потому как на «Евровидении» оценивается еще и шоу, а уж по этому делу ребята мастера. Как и по придумыванию хитовых, «хуковых» строчек. Очень рад за них.

Skibidi Кадр клипа Skibidi Фото: Youtube

Два первых клипа под незамысловатыми названиями Everyday I’m Drinking, где упоминались составляющие «загадочной русской души» — matryoshka, bear, balalaika, и Give Me Your Money подтвердили, что Ильич пришел всерьез и надолго. Оставалось только ждать, когда же он жахнет настоящей интернет-бомбой, и это случилось в 2018 году — вышел клип на песню Skibidi, равнодоступный всем возрастам.

— Little Big покорил не только взрослую аудиторию, но и малышей, — сказал «Известиям» народный артист России Филипп Киркоров, принимавший участие в «Евровидении» и как исполнитель, и как продюсер. — Вижу это даже по своим детям — они же просто обожают песню Skibidi и мечтают взять автограф у группы. Я думаю, что этот шанс им представится в Голландии, куда мы поедем. Считаю, что нам уже пора побеждать, и в этом году у России есть шансы на все сто процентов удивить всю Европу. Little Big однозначный фаворит конкурса — они современные и креативные.

Основой Skibidi стал нелепый, смешной и простой для запоминания танец, который в клипе исполнила чуть ли не вся блогерская тусовка Петербурга. Мощная медийная зараза оказалась похлеще коронавируса: Skibidi звучала повсюду, и все, от мала до велика, учились придуманным группой движениям. Популярность ролика уже перевалила за океан. В 2020 году на премьере фильма «Иди к папочке» группа исполнила знаменитый танец вместе с актером Элайджей Вудом , который сыграл в картине главную роль.

— Я еще в прошлом году говорил о том, что на «Евровидение» нужно было отправить группу Little Big и они со своим Skibidi точно порвали бы всю Европу, — заявил «Известиям» рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. — Уж не знаю, какие там закулисные дела на этом конкурсе, но, если бы на «Евровидении» было всё по-честному, ребята бы точно его выиграли. Не знаю, что у них есть сейчас свеженького, но в любом случае для этого конкурса это лучший вариант.

Little Участница группы Little Big Софья Таюрская во время выступления на церемонии награждения премии «Новое радио AWARDS» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Продюсер Игорь Матвиенко заявил «Известиям», что лучшим выбором для «Евровидения» был бы трек «Мама молодая» группы «Фабрика».

— Но так как не прислушались, Little Big — удачное решение для данного конкурса, причем я предлагал этот коллектив еще год назад. Но здесь есть опасение. Little Big — не артист и не певец, это скорее симбиоз разных жанров — видео, шоу, стеба, — пояснил он «Известиям». — Нельзя сказать, что то, что они исполняют, — песня. Но в этом сила трешевого конкурса, и это лучший выбор — такой треш-исполнитель. Я не думаю, что Little Big займет первое место. Но оно и к лучшему.

Игорь Матвиенко напомнил, что у клипа Skibidi — под 300 млн просмотров. Безусловно, «Евровидение» добавит Little Big новых поклонников в мире.

— Он — как бессловесный балет — имеет шанс стать вторым героем от России после «t.A.T.u.», потому что не привязан ни к музыке, ни к словам, только к образу, — подчеркнул продюсер.

Нюх на хит

У Прусикина со товарищи действительно есть фантастическое чутье на хитовость. Ильич уже пообещал, что для «Евровидения» группа подготовит абсолютно новый трек с «бразильскими мотивами».

— Песня будет подходящая, потому что они как раз не должны делать ничего из того, что им не по кайфу. Им нужно просто оставаться самими собой, вот и всё, — уверен композитор и певец Виктор Дробыш.

А продюсер Андрей Клюкин, на чьем фестивале «Дикая мята» Ильич и компания не раз зажигали, пожелал группе встряхнуть «Евровидение».

— Появление такого коллектива на этом конкурсе — это как прийти в кондитерскую с динамитом, от которого весь этот крем раскидает по стенам, — заявил он «Известиям». — Самое главное — они покажут миру, что Россия не настолько консервативная страна, какой нас хотят видеть.

А что же музыкальная стилистика? Без нее никуда: эстетика стадионных рейвов 1990-х –— это уже в какой-то мере ностальгическая история. Однако структурно песни Little Big вовсе не рейв-композиции: сам Ильич неоднократно подчеркивал, что музыканты группы любят рок и считают себя рок-музыкантами, поэтому строят свои песни как настоящие рок-хиты. Но вместе с тем, как и все дети 1990-х, музыканты Little Big любят рейв — так что две стилистики в их случае идеально смешались.

— Всех, кто считает, что у Little Big нет ничего, кроме яркой подачи, сразу запишите в список профнепригодных и больше к ним никогда не обращайтесь. Простота, которая появляется в песнях группы, связана с талантом, а не с бездарностью , — поделился с «Известиями» Виктор Дробыш. — Знаете поговорку: «Кто четвертый аккорд возьмет, тот от него и погибнет»? Гораздо труднее сделать песню на трех аккордах, нежели на десяти.

Сами Little Big предпочитают именовать себя не столько музыкантами, сколько «сатирической арт-коллаборацией», то есть их песни — как арт-проекты, точно бьющие во все стандарты восприятия: вот вам песня, вот вам видеоклип и вот вам обязательный интернет-хайп, который возникает вокруг трека. С продюсерской точки зрения позиция абсолютно непробиваемая. Не очень важно, про что песня, важно — как она будет представлена и какой резонанс повлечет.

концерт Вокалист группы Little Big Илья Прусикин во время концерта в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

А резонанс немалый. На Ural Music Night летом 2019 года музыканты собрали рекордное количество гостей — 45 тыс. фанатов одновременно. Директор екатеринбургского рок-фестиваля Евгений Горенбург недаром считает их качественными шоумейкерами.

— Они умеют найти мелодию, бит и слова, которые цепляют слушателей. Даже если слова песни Little Big ничего не значат — песня качает. В итоге почти всегда получается вирусный трек, который звучит из каждого утюга. А сейчас для страны главное на этой сцене — громко заявить о себе , — полагает он.

Участие Little Big в «Евровидении» автоматически выводит его на новый уровень зрительского восприятия: если раньше конкурс смотрела в основном аудитория, которая интересовалась эстрадной и традиционной поп-музыкой, то сейчас перед телевизорами и экранами компьютеров окажутся прежде всего молодежь и подростки. Little Big — это их кумиры, на концерты они приходят вместе с мамами и папами, порой просто потому, что в силу возраста их не пускают на массовые мероприятия в одиночку. И теперь для этой аудитории возникает дополнительный стимул — посмотреть, как поколение их кумиров низвергнет с олимпа шоу-бизнеса родительских.

— Даже если Little Big не привезут «Евровидение» в Россию, они надолго будут на репите у зрителей, — уверена участница конкурса-2018 Юлия Самойлова. — Это наши самые западные артисты. Шоу на пике гротеска, никакой политики, миллионы просмотров на YouTube и волны позитива, смеха и адекватного хайпа. У них мощный бэкграунд, отлаженное шоу и море поклонников на Западе. Все карты в их руках. Желаю ребятам кайфануть от процесса.

Так что, похоже, нынешнее «Евровидение» — это не только сражение песен и исполнителей, это еще и сражение культур, схватка двух концепций — традиционного медийного шоу-бизнеса с его консервативными способами диалога с аудиторией и продуктом нового типа — не только музыкальным, но и сетевым.