Не, нормальные: смогут ли Little Big привезти «Евровидение» в Россию
Интернет-бомба под именем Skibidi, забойные рейвы, хайп-треки, а также сокровища русской души matryoshka, bear, balalaika. На очередном «Евровидении» Россию будет представлять не просто популярная, а сверхпопулярная группа Little Big. Они весь мир порвали своими клипами, заявил лидер Animal ДжаZ Александр Красовицкий. Вместе с экспертами и звездами шоу-бизнеса «Известия» оценили шансы наших участников на триумф.
Медийная зараза
То, что рано или поздно Илья Прусикин, известный как Ильич, создаст проект, который сведет с ума миллионы, было понятно давно. Он обладает фантастическим чутьем публики и умением балансировать на грани допустимого и маргинального. Это видно и по ранним интернет-проектам — программе «Шоу Гаффи Гафа» и забойном мультфильме «Приключения коня Антона».
Но главным проектом Ильича стал, конечно же, созданный в 2013 году Little Big — группа, чей стиль напоминает забойные рейвы 1990-х: четкий ритм, короткие англоязычные фразы, порой складывающиеся в абсурдистский текст, и яркие видеоклипы, которые практически сразу стали собирать огромную интернет-аудиторию.
— Little Big — это прекрасный выбор. Они уже весь мир порвали своими клипами, единственная наша группа на сегодня, играющая аншлаговые туры в Европе и Америке, — отметил в разговоре с «Известиями» лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий. — Шансы у них высоки, потому как на «Евровидении» оценивается еще и шоу, а уж по этому делу ребята мастера. Как и по придумыванию хитовых, «хуковых» строчек. Очень рад за них.
Кадр клипа Skibidi
Два первых клипа под незамысловатыми названиями Everyday I’m Drinking, где упоминались составляющие «загадочной русской души» — matryoshka, bear, balalaika, и Give Me Your Money подтвердили, что Ильич пришел всерьез и надолго. Оставалось только ждать, когда же он жахнет настоящей интернет-бомбой, и это случилось в 2018 году — вышел клип на песню Skibidi, равнодоступный всем возрастам.
— Little Big покорил не только взрослую аудиторию, но и малышей, — сказал «Известиям» народный артист России Филипп Киркоров, принимавший участие в «Евровидении» и как исполнитель, и как продюсер. — Вижу это даже по своим детям — они же просто обожают песню Skibidi и мечтают взять автограф у группы. Я думаю, что этот шанс им представится в Голландии, куда мы поедем. Считаю, что нам уже пора побеждать, и в этом году у России есть шансы на все сто процентов удивить всю Европу. Little Big однозначный фаворит конкурса — они современные и креативные.
Основой Skibidi стал нелепый, смешной и простой для запоминания танец, который в клипе исполнила чуть ли не вся блогерская тусовка Петербурга. Мощная медийная зараза оказалась похлеще коронавируса: Skibidi звучала повсюду, и все, от мала до велика, учились придуманным группой движениям. Популярность ролика уже перевалила за океан. В 2020 году на премьере фильма «Иди к папочке» группа исполнила знаменитый танец вместе с актером Элайджей Вудом, который сыграл в картине главную роль.
— Я еще в прошлом году говорил о том, что на «Евровидение» нужно было отправить группу Little Big и они со своим Skibidi точно порвали бы всю Европу, — заявил «Известиям» рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. — Уж не знаю, какие там закулисные дела на этом конкурсе, но, если бы на «Евровидении» было всё по-честному, ребята бы точно его выиграли. Не знаю, что у них есть сейчас свеженького, но в любом случае для этого конкурса это лучший вариант.
Участница группы Little Big Софья Таюрская во время выступления на церемонии награждения премии «Новое радио AWARDS»
Продюсер Игорь Матвиенко заявил «Известиям», что лучшим выбором для «Евровидения» был бы трек «Мама молодая» группы «Фабрика».
— Но так как не прислушались, Little Big — удачное решение для данного конкурса, причем я предлагал этот коллектив еще год назад. Но здесь есть опасение. Little Big — не артист и не певец, это скорее симбиоз разных жанров — видео, шоу, стеба, — пояснил он «Известиям». — Нельзя сказать, что то, что они исполняют, — песня. Но в этом сила трешевого конкурса, и это лучший выбор — такой треш-исполнитель. Я не думаю, что Little Big займет первое место. Но оно и к лучшему.
Игорь Матвиенко напомнил, что у клипа Skibidi — под 300 млн просмотров. Безусловно, «Евровидение» добавит Little Big новых поклонников в мире.
— Он — как бессловесный балет — имеет шанс стать вторым героем от России после «t.A.T.u.», потому что не привязан ни к музыке, ни к словам, только к образу, — подчеркнул продюсер.
Нюх на хит
У Прусикина со товарищи действительно есть фантастическое чутье на хитовость. Ильич уже пообещал, что для «Евровидения» группа подготовит абсолютно новый трек с «бразильскими мотивами».
— Песня будет подходящая, потому что они как раз не должны делать ничего из того, что им не по кайфу. Им нужно просто оставаться самими собой, вот и всё, — уверен композитор и певец Виктор Дробыш.
А продюсер Андрей Клюкин, на чьем фестивале «Дикая мята» Ильич и компания не раз зажигали, пожелал группе встряхнуть «Евровидение».
— Появление такого коллектива на этом конкурсе — это как прийти в кондитерскую с динамитом, от которого весь этот крем раскидает по стенам, — заявил он «Известиям». — Самое главное — они покажут миру, что Россия не настолько консервативная страна, какой нас хотят видеть.
А что же музыкальная стилистика? Без нее никуда: эстетика стадионных рейвов 1990-х –— это уже в какой-то мере ностальгическая история. Однако структурно песни Little Big вовсе не рейв-композиции: сам Ильич неоднократно подчеркивал, что музыканты группы любят рок и считают себя рок-музыкантами, поэтому строят свои песни как настоящие рок-хиты. Но вместе с тем, как и все дети 1990-х, музыканты Little Big любят рейв — так что две стилистики в их случае идеально смешались.
— Всех, кто считает, что у Little Big нет ничего, кроме яркой подачи, сразу запишите в список профнепригодных и больше к ним никогда не обращайтесь. Простота, которая появляется в песнях группы, связана с талантом, а не с бездарностью, — поделился с «Известиями» Виктор Дробыш. — Знаете поговорку: «Кто четвертый аккорд возьмет, тот от него и погибнет»? Гораздо труднее сделать песню на трех аккордах, нежели на десяти.
Сами Little Big предпочитают именовать себя не столько музыкантами, сколько «сатирической арт-коллаборацией», то есть их песни — как арт-проекты, точно бьющие во все стандарты восприятия: вот вам песня, вот вам видеоклип и вот вам обязательный интернет-хайп, который возникает вокруг трека. С продюсерской точки зрения позиция абсолютно непробиваемая. Не очень важно, про что песня, важно — как она будет представлена и какой резонанс повлечет.
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин во время концерта в Москве
А резонанс немалый. На Ural Music Night летом 2019 года музыканты собрали рекордное количество гостей — 45 тыс. фанатов одновременно. Директор екатеринбургского рок-фестиваля Евгений Горенбург недаром считает их качественными шоумейкерами.
— Они умеют найти мелодию, бит и слова, которые цепляют слушателей. Даже если слова песни Little Big ничего не значат — песня качает. В итоге почти всегда получается вирусный трек, который звучит из каждого утюга. А сейчас для страны главное на этой сцене — громко заявить о себе, — полагает он.
Участие Little Big в «Евровидении» автоматически выводит его на новый уровень зрительского восприятия: если раньше конкурс смотрела в основном аудитория, которая интересовалась эстрадной и традиционной поп-музыкой, то сейчас перед телевизорами и экранами компьютеров окажутся прежде всего молодежь и подростки. Little Big — это их кумиры, на концерты они приходят вместе с мамами и папами, порой просто потому, что в силу возраста их не пускают на массовые мероприятия в одиночку. И теперь для этой аудитории возникает дополнительный стимул — посмотреть, как поколение их кумиров низвергнет с олимпа шоу-бизнеса родительских.
— Даже если Little Big не привезут «Евровидение» в Россию, они надолго будут на репите у зрителей, — уверена участница конкурса-2018 Юлия Самойлова. — Это наши самые западные артисты. Шоу на пике гротеска, никакой политики, миллионы просмотров на YouTube и волны позитива, смеха и адекватного хайпа. У них мощный бэкграунд, отлаженное шоу и море поклонников на Западе. Все карты в их руках. Желаю ребятам кайфануть от процесса.
Так что, похоже, нынешнее «Евровидение» — это не только сражение песен и исполнителей, это еще и сражение культур, схватка двух концепций — традиционного медийного шоу-бизнеса с его консервативными способами диалога с аудиторией и продуктом нового типа — не только музыкальным, но и сетевым.