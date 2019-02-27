Слова — народные: почему Украина вынуждена отказаться от «Евровидения»

Киев отказался от участия в «Евровидении-2019». Так завершилась эпопея с отбором артистов, который проводился Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). После того как четверо из шести победителей один за другим отказались подписывать договор с вещателем, было принято решение обойтись без конкурса вовсе. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что причиной бойкота стала попытка НОТУ поставить участие в «Евровидении» на службу политическим целям. Артисты не захотели «воевать» на сцене против России.

В Россию ни ногой

Скандалы сопутствовали национальному отбору с самого начала. Широкий резонанс вызвала ситуация с дуэтом Anna Maria, дошедшим до финала. Сестры Анна и Мария Опанасюк во время интервью отказались признать Крым украинским, после чего их родителей, проживающих на полуострове, внесли в базу сайта «Миротворец», а самих девушек подвергли травле в СМИ.

Когда все-таки победитель был определен — им стала певица Maruv, — оказалось, что от исполнителя требуют подписания договора с целым рядом жестких условий.

В частности, НОТУ потребовала от участницы «не допускать любых действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте». Также певице было предложено «не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины».

евровидение украина 2 Группа Kazka Фото: youtube.com

И, пожалуй, главный пункт договора запрещал артистке «гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще три месяца после завершения конкурса».

Maruv отреагировала резко, отказавшись смешивать искусство и политику.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала певица в своем Instagram.

Позже с похожими объяснениями отказались от участия исполнители, занявшие второе-четвертое места: Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

«Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Так что на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение», — пояснила свое решение группа Kazka.

Между мамой и папой

По словам российского продюсера Иосифа Пригожина, ситуация, в которую поставили музыкантов, напоминает семейную дилемму.

— Музыкантам предлагают выбрать, с кем они — с мамой или с папой? Потому что Украина и Россия — это мама и папа. Представьте, что у русской женщины родился ребенок от украинского мужчины. И как мы будем делить этого ребенка? Распиливать, что ли? Но это же чистый бред, — возмутился продюсер.

Главную причину бунта артистов волей-неволей пришлось сформулировать даже НОТУ, признавшейся, что отбор привлек внимание общества к связям российского и украинского шоу-бизнеса, которые «остаются очень тесными».

евровидение украина Депутат Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Политика никогда не должна влиять на культуру, заявила «Известиям» депутат Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева. По ее словам, многие граждане находятся в недоумении от происходящего.

— Это большой урон для имиджа страны. «Евровидение» — мероприятие, которое должно сближать людей. Вместо этого политики пытаются превратить конкурс в орудие пропаганды. Абсолютно понятно, что здравомыслящие люди отказываются от участия, так как не намерены быть марионетками в руках политиков, — отметила Татьяна Бахтеева.

Украинского политика поддержал народный артист России, композитор Максим Дунаевский, подчеркнувший, что «условия, которые предъявили музыкантам — дикие, непонятые, дурацкие — вообще не должны существовать в искусстве или шоу-бизнесе».

— Как можно мешать вместе политику, личные взгляды и культуру? Я не могу представить, чтобы в Америке, на которую равняется Украина, какому-то артисту запретили сниматься или ездить куда-то с концертами из-за его политических убеждений. А здесь это как бы в порядке вещей, — отметил композитор.

Государство и искусство

Заявления лучших украинских исполнителей о нежелании участвовать в политических действиях, провоцирующих ненависть к России, свидетельствуют о том, что и простые украинцы сегодня пересматривают свое отношение к событиям 2014 года, уверен зампред комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

евровидение украина Президент Украины Петр Порошенко Фото: REUTERS/Mykola Lazarenko

— Украинское гражданское общество, особенно творческая интеллигенция, начинает просыпаться от летаргического сна. И поэтому сегодня найти среди достойных «Евровидения» музыкантов людей с националистическими взглядами невозможно, — отметил сенатор в беседе с «Известиями». — Петр Порошенко боится накануне президентских выборов получить «политический сюрприз» в виде пророссийских высказываний украинских певцов. Именно этот страх и заставляет его окружение снять Украину с песенного конкурса.

Сложившаяся ситуация лишний раз демонстрирует несостоятельность украинского государства на всех его уровнях, отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Если доходит до того, что в стране не могут функционально и нормально организовать отборы и представить себя на международной арене, то вряд ли стоит официальному Киеву обижаться, когда страну называют failed state, или же несостоявшееся государство. Это лучшая иллюстрация той трагедии, которая сейчас происходит на Украине, — сказал «Известиям» политолог.

Собеседники «Известий» также высказались по поводу возможного предотвращения подобных ситуаций. По мнению Ксении Рубцовой, продюсировавшей лауреатов «Евровидения» «Бурановских бабушек», необходима конвенция по организации и проведению конкурсов.

— Подписавшие ее страны не смогут отказаться от участия в конкурсе по политическим или иным мотивам. Не смогут не пустить в страну того или иного участника, как это было с Юлией Самойловой, когда Киев не разрешил ей принимать участие в «Евровидении», — отметила продюсер.

Политика на «Евровидении»

В прежние годы участие Украины в «Евровидении» тоже было связано с политическими скандалами. В 2005 году конкурс проводился в Киеве, и страну-хозяйку представляла группа «Гринджолы», от которой европейские организаторы конкурса потребовали изменить слова чрезмерно политизированной песни. В частности, в композиции, созданной на волне «оранжевой революции», была строчка «Ющенко — наш президент». В 2017-м, когда конкурс снова проводился на Украине, организаторы отказались пускать в страну российского артиста — Юлию Самойлову — из-за посещения Крыма.

евровидение украина Певица Юлия Самойлова представляла Россию на конкурсе песни «Евровидение-2018» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В истории «Евровидения» были случаи отказов от участия и в связи с другими межгосударственными противоречиями. Так, в 1969 году Австрия не стала отправлять своего артиста в Испанию, где правил диктатор Франко. А кипрский конфликт 1974 года привел к последовательному демаршу обеих его участниц — Греции (1975) и Турции (1976). В 2005 году Ливан взял самоотвод, поскольку организаторы запретили заменить выступление израильского исполнителя телерекламой во время трансляции. А через четыре года Грузия решила пойти по стопам Украины и сделала ставку на антироссийскую песню группы «Стефане и 3G». Однако если «Гринджолы» в итоге пошли навстречу Европейскому вещательному союзу, то представители Тбилиси отказались корректировать содержание номера и — вылетели с конкурса.

Наконец, в 2012-м Армения отказалась отправлять своего артиста в Баку, где проводилось «Евровидение», обосновав это историческими разногласиями с Азербайджаном.

Материал готовили Марина Иванова, Андрей Туманов, Николай Корнацкий, Наталья Васильева, Зоя Игумнова, Николай Поздняков, Сергей Изотов