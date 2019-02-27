Вице-премьер Украины посчитал отказ от участия в «Евровидении» нелогичным

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко назвал отказ страны от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» нелогичным. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Новое время» в среду, 27 февраля.

«Я считаю, нелогично не ехать, но это решение Национальной телерадиокомпании Украины, его нужно уважать», — сказал политик.

По его словам, еще было время и были возможности, чтобы выбрать представителя, который устроил бы большую часть наблюдателей, специалистов и общественное мнение, а также не был бы задействован на гастролях на территории «государства-агрессора», передает телеканал RT.

Ранее 27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила об отказе от участия в «Евровидении» в «условиях чрезмерной политизации национального отбора».

На Украине разгорелся скандал при отборе участников для конкурса «Евровидение-2019». Первое место в отборе заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять свои выступления в России. Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и KAZKA.

В связи с этим украинское правительство поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Также кабмин обратился к Верховной раде с просьбой немедленно рассмотреть и принять проект закона о выступлениях украинских артистов на территории России и на временно неподконтрольных Киеву территориях.