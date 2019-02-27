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Лоза не увидел украинского духа в песнях отказавшихся кандидатов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «Известиям» отказ сразу трех украинских музыкальных коллективов выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году.

Так, победившая в национальном отборе певица Maruv 25 февраля отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отказываться от возможности выступать в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

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«Я никак не могу понять, почему нас интересует, кто от Украины будет пропагандировать или поддерживать британскую культуру. Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там. Там украинского духа вообще нет», — сказал Лоза.

То, что происходит на Украине, является личными проблемами страны. К тому же он призвал не уделять так много внимания мероприятию.

«Мы почему-то не обращаем внимание на китайские конкурсы, хотя они такие же чужие нам, как «Евровидение», — заключил музыкант.

В результате разгоревшегося вокруг отбора на «Евровидение» скандала правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Соответствующее решение приняли члены кабмина на заседании в среду, 27 февраля.

Ранее в феврале на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.

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