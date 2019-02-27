Лоза не увидел украинского духа в песнях отказавшихся кандидатов

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «Известиям» отказ сразу трех украинских музыкальных коллективов выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году.

Так, победившая в национальном отборе певица Maruv 25 февраля отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отказываться от возможности выступать в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

«Я никак не могу понять, почему нас интересует, кто от Украины будет пропагандировать или поддерживать британскую культуру. Ни один из украинских кандидатов не имеет ничего украинского в своих номерах. У них даже имена у всех английские. Они поют английские песни, купленные там. Там украинского духа вообще нет», — сказал Лоза.

То, что происходит на Украине, является личными проблемами страны. К тому же он призвал не уделять так много внимания мероприятию.

«Мы почему-то не обращаем внимание на китайские конкурсы, хотя они такие же чужие нам, как «Евровидение», — заключил музыкант.

В результате разгоревшегося вокруг отбора на «Евровидение» скандала правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Соответствующее решение приняли члены кабмина на заседании в среду, 27 февраля.

Ранее в феврале на Украине разгорелся скандал вокруг других претенденток на участие в финале «Евровидения» — сестер Анны и Марии Опанасюк, после того как они отказались признать «аннексию» Крыма. Родителей певиц, живущих и работающих в Крыму, внесли в базу сайта «Миротворец». Кроме того, девушек в прямом эфире обругали матом.

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев, который едет на шоу уже второй раз.