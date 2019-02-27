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Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ Украины от конкурса

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Фото: TASS/ZUMA
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Европейский вещательный союз, проводящий конкурс «Евровидение», сожалеет об отказе Украины от участия в фестивале. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте союза.

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Организаторы конкурса не будут в дальнейшем обсуждать вопрос участия Украины в конкурсе 2019 года, однако надеются увидеть представителя страны на «Евровидении» в 2020 году, говорится в заявлении.

Ранее 27 февраля Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), ответственная за выбор конкурсанта, заявила, что страна не будет участвовать в конкурсе.

В НОТУ напомнили, что после отказа от подписания контракта победительницы отбора Maruv и коллективов, занявших второе и третье места, вещатель мог назначить любого исполнителя не из числа участников национального отбора, однако «из уважения к выбору зрителей» от такой альтернативы решили отказаться.

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для песенного конкурса «Евровидение-2019». Первое место в отборе заняла певица Maruv. Она отказалась представлять страну, так как не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять выступления в России. Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

В связи с этим правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс.

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