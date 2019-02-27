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Экс-продюсер Ани Лорак назвал глупостью отказ Украины от участия в «Евровидении»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-продюсер певицы Ани Лорак Сергей Перман назвал «большой человеческой глупостью» отказ Украины от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом он рассказал в среду, 27 февраля.

«Это большая человеческая глупость тех, кто отвечает за отбор участников «Евровидения». Я бы не искал двойного или тройного смысла: несколько человек совершили глупость, несколько человек ее подхватили и довели до конца», — сказал Перман.

 

По его словам, участники отбора для конкурса должны подбираться с учетом определенных требований. С финалистами должны быть заключены соглашения о том, что они ознакомлены с контрактом, который им придется подписать в случае победы.

«Этого не было сделано, правила начали писаться во время игры», — добавил музыкальный деятель, уточнив, что организаторы лукавили и вносили в контракт серьезные коррективы.

Ранее 27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила об отказе от участия в песенном конкурсе в «условиях чрезмерной политизации национального отбора».

На Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место в отборе заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков» и отменять свои выступления в России. Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka.

В связи с этим украинское правительство поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс. Также кабмин обратился к Верховной раде с просьбой немедленно рассмотреть и принять проект закона о выступлениях украинских артистов на территории России и на временно неподконтрольных Киеву территориях.

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