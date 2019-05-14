Музыкальный шалом: Тель-Авив потратил $8,5 млн на «Евровидение»

Мэрия Тель-Авива потратила из бюджета почти $8,5 млн на проведение «Евровидения», рассказала «Известиям» советник главы города Илана Михаэли . В общей сложности конкурс обошелся Израилю в $42 млн, десятая часть из которых пошла на обеспечение безопасности. Перемирие, достигнутое на прошлой неделе Израилем и сектором Газа, позволяет провести это престижное международное мероприятие в относительно спокойной обстановке . Но это не спасает конкурс от других перипетий политического свойства.

Карты, деньги, два ствола

Вывески на английском языке, сотни молодых добровольцев, готовых подсказать иностранцам на нескольких языках, как пройти к тому или иному месту, бесплатные автобусы и громадная Euro Village на берегу моря, вмещающая до 50 тыс. зрителей. На этой неделе Тель-Авив принимает международный музыкальный конкурс «Евровидение», первый полуфинал которого пройдет уже 14 мая.

Расходы города на прием престижного мероприятия составили 30 млн шекелей ($8,4 млн), рассказала «Известиям» советник мэра Тель-Авива Илана Михаэли.

израиль Работа израильской художницы Нирит Левав Пэкер под названием «Игрушка» — прошлогодней песни-победителя конкурса «Евровидение» от израильской Неты Барзилай, Израиль Фото: REUTERS/Corinna Kern

— Мы даем административный ресурс, чтобы помочь сделать времяпровождение гостей незабываемым. Мэрия обеспечила 400 добровольцев, бесплатные карты города, туристические буклеты и мероприятия вокруг самого «Евровидения» в Euro Village — концерты и дискотеки на берегу моря , — отметила Илана Михаэли.

Общие расходы Израиля на проведение конкурса составили $42 млн. Десятая часть из них, по данным местной прессы, пошла на обеспечение безопасности . Еврейское государство не первый год живет в состоянии повышенной боеготовности, и как признал источник «Известий» в администрации города, особого усиления полицейского кордона в Тель-Авиве ввиду международного конкурса не видно, «потому что полиция на улицах всегда».

Тем не менее обеспечение безопасности участников «Евровидения» и иностранных гостей для Израиля, особенно сейчас, — не просто дежурный вопрос. В начале мая, когда первые конкурсанты только стали прибывать в Тель-Авив для репетиций, боевики в Газе устроили массированный ракетный обстрел городов на юге еврейского государства. ВВС страны ответили ударами с воздуха. В итоге за несколько дней погибли 23 человека в секторе Газа и четверо в Израиле.

израиль Во время строительства и подготовки сцены для шоу «Евровидение» в «Экспо Тель-Авив», Израиль Фото: REUTERS/Amir Cohen

Эскалация заставила многих задуматься о том, как в таких условиях проводить «Евровидение». Хотя до Тель-Авива ракеты не долетали, на прошлой неделе по соображениям безопасности организаторам пришлось отменить один из предваряющих полуфинал концертов — выступление израильской певицы Даны Интернэшнл, благодаря победе которой страна принимала «Евровидение» в 1999 году.

В итоге ради перемирия с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС на период конкурса израильский премьер Биньямин Нетаньяху прекратил ответные удары по Газе и несколько ослабил многолетнюю наземную, воздушную и морскую блокаду сектора . Но следить за безопасностью тщательно не перестали: каждой из 41 делегации, прибывшей на репетиции «Евровидения», был назначен свой личный помощник, консультирующий иностранных гостей, как стоит вести себя в случае звука сирены и при других чрезвычайных обстоятельствах.

— В Израиле понимают, что нынешнее хрупкое перемирие может рухнуть в любой день, поскольку основные проблемы так и не решены. К тому же есть фактор «Исламского джихада», который неподконтролен движению ХАМАС. Так что ухудшение безопасности не исключено, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Эфраим Кам.

Политизированные нотки

Впрочем, шаткость перемирия с ХАМАС — далеко не единственная общественно-политическая проблема, с которой проведение музыкального конкурса в Израиле было сопряжено с самого начала. Когда Нета Барзилай стала победительницей прошлогоднего «Евровидения», премьер Нетаньяху поспешно выразил свою радость, что на следующий год конкурс пройдет в Иерусалиме. Это вызвало не только возмущение организаторов мероприятия (по правилам за право принимать «Евровидение» должны честно бороться несколько городов страны-победителя), но и недовольство политического свойства. Незадолго до прошлого конкурса президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, и заявление Нетаньяху о проведении там «Евровидения» многие восприняли как попытку легитимизировать столичный статус священного города. Импонировало это далеко не всем в мире.

израиль Нета Барзилай Фото: REUTERS/Amir Cohen

Недовольны были и по другим причинам. Долгое время ортодоксальные евреи активно выступали против конкурса на том основании, что его финал традиционно проводится по субботам — во время священного для иудеев шабата.

— Было определенное недовольство в связи с проведением в субботу последнего тура «Евровидения» (он пройдет 18 мая. — «Известия»), но поскольку наш мэр Рон Хульдаи всегда говорил, что Тель-Авив — это либеральный, толерантный город, город для всех, мэрия решила конкурс провести, — рассказала «Известиям» Илана Михаэли.

Правда, министерству труда Израиля пришлось разработать проект особого разрешения на работу в субботу для 2 тыс. человек, необходимых для обслуживания конкурса. Что, в свою очередь, стало поводом для ультраортодоксальной партии «Объединенный иудаизм Торы» приостановить в знак протеста переговоры о коалиции с премьером.

Этим политические проблемы, на фоне которых проходит музыкальный конкурс, не исчерпываются. Чем ближе становилось «Евровидение», тем громче звучали голоса сторонников палестинцев и идущей не первый год глобальной кампании по бойкоту Израиля . Около полусотни британских звезд, включая певца Питера Гэбриеля, актера Стивена Фрая и дизайнера Вивьен Вествуд, открыто выступили за перенос конкурса в другую страну и призвали Би-би-си не вести трансляций «Евровидения» в знак протеста «против систематических нарушений Израилем прав палестинского народа».

Би-би-си такой призыв возмутил. А рядовых иностранцев если что и отвратило от поездки в Тель-Авив, то скорее дороговизна и резко возросшие цены на жилье, нежели политика. Тем не менее в этом году «Евровидение» запомнится как одно из самых политизированных событий. К слову, не исключено, что политическая антиизраильская провокация случится и на самом конкурсе: участники «Евровидения» из Исландии, открыто симпатизирующие палестинцам, уже намекнули, что могут воспользоваться доступом к сцене и прямому эфиру не только в музыкальных целях.