Музыкальный шалом: Тель-Авив потратил $8,5 млн на «Евровидение»
Мэрия Тель-Авива потратила из бюджета почти $8,5 млн на проведение «Евровидения», рассказала «Известиям» советник главы города Илана Михаэли. В общей сложности конкурс обошелся Израилю в $42 млн, десятая часть из которых пошла на обеспечение безопасности. Перемирие, достигнутое на прошлой неделе Израилем и сектором Газа, позволяет провести это престижное международное мероприятие в относительно спокойной обстановке. Но это не спасает конкурс от других перипетий политического свойства.
Карты, деньги, два ствола
Вывески на английском языке, сотни молодых добровольцев, готовых подсказать иностранцам на нескольких языках, как пройти к тому или иному месту, бесплатные автобусы и громадная Euro Village на берегу моря, вмещающая до 50 тыс. зрителей. На этой неделе Тель-Авив принимает международный музыкальный конкурс «Евровидение», первый полуфинал которого пройдет уже 14 мая.
Расходы города на прием престижного мероприятия составили 30 млн шекелей ($8,4 млн), рассказала «Известиям» советник мэра Тель-Авива Илана Михаэли.
Работа израильской художницы Нирит Левав Пэкер под названием «Игрушка» — прошлогодней песни-победителя конкурса «Евровидение» от израильской Неты Барзилай, Израиль
— Мы даем административный ресурс, чтобы помочь сделать времяпровождение гостей незабываемым. Мэрия обеспечила 400 добровольцев, бесплатные карты города, туристические буклеты и мероприятия вокруг самого «Евровидения» в Euro Village — концерты и дискотеки на берегу моря, — отметила Илана Михаэли.
Общие расходы Израиля на проведение конкурса составили $42 млн. Десятая часть из них, по данным местной прессы, пошла на обеспечение безопасности. Еврейское государство не первый год живет в состоянии повышенной боеготовности, и как признал источник «Известий» в администрации города, особого усиления полицейского кордона в Тель-Авиве ввиду международного конкурса не видно, «потому что полиция на улицах всегда».
Тем не менее обеспечение безопасности участников «Евровидения» и иностранных гостей для Израиля, особенно сейчас, — не просто дежурный вопрос. В начале мая, когда первые конкурсанты только стали прибывать в Тель-Авив для репетиций, боевики в Газе устроили массированный ракетный обстрел городов на юге еврейского государства. ВВС страны ответили ударами с воздуха. В итоге за несколько дней погибли 23 человека в секторе Газа и четверо в Израиле.
Во время строительства и подготовки сцены для шоу «Евровидение» в «Экспо Тель-Авив», Израиль
Эскалация заставила многих задуматься о том, как в таких условиях проводить «Евровидение». Хотя до Тель-Авива ракеты не долетали, на прошлой неделе по соображениям безопасности организаторам пришлось отменить один из предваряющих полуфинал концертов — выступление израильской певицы Даны Интернэшнл, благодаря победе которой страна принимала «Евровидение» в 1999 году.
В итоге ради перемирия с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС на период конкурса израильский премьер Биньямин Нетаньяху прекратил ответные удары по Газе и несколько ослабил многолетнюю наземную, воздушную и морскую блокаду сектора. Но следить за безопасностью тщательно не перестали: каждой из 41 делегации, прибывшей на репетиции «Евровидения», был назначен свой личный помощник, консультирующий иностранных гостей, как стоит вести себя в случае звука сирены и при других чрезвычайных обстоятельствах.
— В Израиле понимают, что нынешнее хрупкое перемирие может рухнуть в любой день, поскольку основные проблемы так и не решены. К тому же есть фактор «Исламского джихада», который неподконтролен движению ХАМАС. Так что ухудшение безопасности не исключено, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Эфраим Кам.
Политизированные нотки
Впрочем, шаткость перемирия с ХАМАС — далеко не единственная общественно-политическая проблема, с которой проведение музыкального конкурса в Израиле было сопряжено с самого начала. Когда Нета Барзилай стала победительницей прошлогоднего «Евровидения», премьер Нетаньяху поспешно выразил свою радость, что на следующий год конкурс пройдет в Иерусалиме. Это вызвало не только возмущение организаторов мероприятия (по правилам за право принимать «Евровидение» должны честно бороться несколько городов страны-победителя), но и недовольство политического свойства. Незадолго до прошлого конкурса президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, и заявление Нетаньяху о проведении там «Евровидения» многие восприняли как попытку легитимизировать столичный статус священного города. Импонировало это далеко не всем в мире.
Нета Барзилай
Недовольны были и по другим причинам. Долгое время ортодоксальные евреи активно выступали против конкурса на том основании, что его финал традиционно проводится по субботам — во время священного для иудеев шабата.
— Было определенное недовольство в связи с проведением в субботу последнего тура «Евровидения» (он пройдет 18 мая. — «Известия»), но поскольку наш мэр Рон Хульдаи всегда говорил, что Тель-Авив — это либеральный, толерантный город, город для всех, мэрия решила конкурс провести, — рассказала «Известиям» Илана Михаэли.
Правда, министерству труда Израиля пришлось разработать проект особого разрешения на работу в субботу для 2 тыс. человек, необходимых для обслуживания конкурса. Что, в свою очередь, стало поводом для ультраортодоксальной партии «Объединенный иудаизм Торы» приостановить в знак протеста переговоры о коалиции с премьером.
Этим политические проблемы, на фоне которых проходит музыкальный конкурс, не исчерпываются. Чем ближе становилось «Евровидение», тем громче звучали голоса сторонников палестинцев и идущей не первый год глобальной кампании по бойкоту Израиля. Около полусотни британских звезд, включая певца Питера Гэбриеля, актера Стивена Фрая и дизайнера Вивьен Вествуд, открыто выступили за перенос конкурса в другую страну и призвали Би-би-си не вести трансляций «Евровидения» в знак протеста «против систематических нарушений Израилем прав палестинского народа».
Би-би-си такой призыв возмутил. А рядовых иностранцев если что и отвратило от поездки в Тель-Авив, то скорее дороговизна и резко возросшие цены на жилье, нежели политика. Тем не менее в этом году «Евровидение» запомнится как одно из самых политизированных событий. К слову, не исключено, что политическая антиизраильская провокация случится и на самом конкурсе: участники «Евровидения» из Исландии, открыто симпатизирующие палестинцам, уже намекнули, что могут воспользоваться доступом к сцене и прямому эфиру не только в музыкальных целях.