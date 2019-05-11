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Лазарев пообещал спеть Scream по-русски

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Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» с песней Scream, пообещал в скором времени представить русскоязычный вариант композиции. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК в субботу, 11 мая.

Музыку к песне написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова — Шарон Вон из США. Продюсером номера выступил Филипп Киркоров.

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11 мая Лазарев провел вторую репетицию своего номера, первая состоялась несколько дней назад. По словам певца, во время прогона были устранены все технические неточности в сценографии. В частности, откорректирована часть декорации с водопадом, отмечает ТАСС.

Также артист заявил, что счастлив представлять Россию на шоу второй раз, но не стал уточнять, согласится ли он сделать это в третий.

«Пока хочется достойно выступить в этот раз», — сказал он, добавив, что хочет «сделать все, чтобы победить».

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В последний день состоится финал конкурса. Артист будет выступать c песней во втором полуфинале, 16 мая, под 13-м номером.

Лазарев участвовал в «Евровидении» в 2016 году. По мнению Киркорова, певец не победил тогда из-за «политических нюансов». Россиянин получил высший балл от зрителей, но был засужен жюри некоторых стран.

Сам Лазарев утверждает, что он не едет на конкурс за «реваншем». По словам артиста, он очень хочет вновь окунуться в атмосферу соревнования и представить зрителям «абсолютно другого себя».

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