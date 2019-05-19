Скрипач не нужен: что показал финал «Евровидения» в Израиле

«Евровидение» уходит от своей привычной формы - зрителям нужны не костюмы и фейерверки, а искреннее исполнение. Об этом заявили эксперты "Известий", комментируя итоги завершившегося в Тель-Авиве международного музыкального конкурса. В 2019 году за победу соревновались артисты из 26 стран, в том числе Сергей Лазарев из России, завоевавший в итоге третье место. По мнению опрошенных «Известиями» специалистов, представитель нашей страны выступил прекрасно, но его песня Scream оказалась недостаточно хитовой, потому вперед вышли Нидерланды и Италия.

Международный рейс

Участников финала представляла победительница прошлого года — израильтянка Нетта Барзилай. Она встречала на сцене арены лайнер, с борта которого и спускались конкурсанты. Сергей Лазарев прошел по трапу пятым, под этим же номером он и выступал.

Фаворитами конкурса считались Франция, Нидерланды, Швеция, Азербайджан и Россия. Свои прогнозы давали букмейкеры, ставки делали аккредитованные журналисты и даже Google объявил пятерку самых запрашиваемых клипов участников «Евровидения-2019». В их числе тоже был Сергей Лазарев. А еще - Микела Паче из Мальты, Дункан Лоуренс из Нидерландов, Mahmood из Италии и швейцарец Лука Ханни.

— Конкуренция была очень жесткая. Если говорить о песнях, а не об исполнении, стоит отметить Азербайджан, Италию. Были сильные произведения у Нидерландов, Швеции, Австралии, — поделился с «Известиями» продюсер Иосиф Пригожин.

Но именно песня российского исполнителя вызвала больше всего вопросов.

евровидение Народный артист России Филипп Киркоров и российский участник конкурса «Евровидение - 2019» певец Сергей Лазарев на пресс-конференции Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Я не думаю, что в таком трудном жанре, как баллада, выступит еще кто-то, а если и выступит, значит, правильно думаем в одном направлении. Тогда главная схватка будет между серьезными балладами, - говорил «Известиям» в преддверии полуфинала ее соавтор Филипп Киркоров.

И действительно, оказалось, что главная схватка произошла среди серьезных баллад. И Scream на их фоне выглядела очень достойно. Но несмотря на впечатляющую оркестровку, многоголосие бэк-вокала и изысканную мелодику она была лишена главного качества - запоминаемости.

— Песня у нас была очень сложная, ее невозможно напеть. Она «музыкантская», не легкомысленная, серьезного калибра. А побеждают частушки. Все-таки, когда приходишь на такой конкурс с одной песней, она должна быть убойная, шлягерная, — считает Иосиф Пригожин.

Тем не менее, эксперты уверены: Сергей Лазарев сделал все возможное.

евровидение Певец Сергей Лазарев в финале международного конкурса «Евровидение-2019» Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

— Лазарев в финале спел намного лучше, чем в отборе. Номер у него — красивый, правильный, созданный по законам «Евровидения», — считает продюсер Ксения Рубцова, чей коллектив «Бурановские бабушки» принес России второе место на «Евровидении-2012». — Но конкурс — дело непредсказуемое. Какую энергию поймает зритель, на чьем выступлении у них случится катарсис — одному Богу известно. Впрочем, Сергей Лазарев занял хорошее третье место, значит, его зрители тоже оценили.

После оглашения результатов Лазарев не исключил, что и в третий раз попытается штурмовать «Евровидение», хотя и отметил предвзятое отношение жюри к нашей стране. Позже он, однако, подчеркнул, что если и приедет на конкурс снова, то, скорее всего, в качестве специального гостя.

Чем поражать будете?

После победы финской группы Lordi в 2006-м металлисты регулярно прорываются на «Евровидение» - в этом году из Исландии прибыла группа Hatari. А норвежцы KEiiNO сделали ставку на этнику. Многие артисты активно использовали спецэффекты и необычную поддержку на сцене: так, участник из Азербайджана Чингиз вместо подтанцовки задействовал роботов.

От Франции выступил Билаль Ассани, 19-летний певец нетрадиционной ориентации, внешне больше похожий на женщину. Повторить успех Кончиты Вурст ему, однако, не удалось — он не попал даже в десятку, несмотря на нарочитую «толерантность» номера: вместе с Ассани на сцену вышла очень полная танцовщица и глухонемая артистка.

евровидение Выступление группы Hatari из Исландии Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Как оказалось, зрители и жюри предпочли более традиционных артистов, которые просто выразительно исполнили свои песни. И итальянец Mahmood, и голландец Дункан Лоуренс покорили публику искренностью и интересным вокалом. Победитель сам аккомпанировал себе на рояле. Честный, переживающий, в неброском синем пиджаке, он в своем номере Arcade обошелся без бэк-вокалистов и балета. И только художники по свету помогли создать атмосферу полного погружения в музыку.

— В этом году победила доброта и искренность. Зрители соскучились по сердечности. Все это они получили от Дункана Лоуренса. Он взял всех сердцем. Все пришли побеждать, а он — рассказать. Его выступление ломает каноны шоу. Нет переодеваний, фейерверков, группы поддержки. А значит, «Евровидение» постепенно уходит от этого. Сейчас зрителям важно не то, в какую оболочку облек ты свою песню, а то, что ты представляешь собой и выносишь на сцену, — поделилась с «Известиями» Ксения Рубцова.

Тем не менее, не обошлось на конкурсе и без политических мотивов. Причем, они появились как в номерах некоторых конкурсантов, так и в выступлениях приглашенных артистов, в том числе главной звезды — Мадонны.

20190513_zia_i33_020 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал конкурса «Евровидение-2019». Началу состязания мастеров песенного жанра из 41 страны предшествовала генеральная репетиция, за ходом которой проследили «Известия». Австралийка Кейт Миллер-Хайдке в ходе исполнения композиции Zero Gravity («Нулевое притяжение») действительно преодолела оковы тяготения Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Henrik Montgomery 2019-05-13T160137Z_1893275358_RC1B4B7B8490_RTRMADP_3_MUSIC-EUROVISION-DRESS-REHEARSAL Испанец Мики для песни La Venda («Повязка на глазах») построит на сцене целый двухэтажный дом Фото: REUTERS/Ronen Zvulun RIAN_5876724 Представительница Кипра Тамта подготовила песню Replay, но, кажется, забыла в гримерке нижнюю часть винилового боди Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5877035 Гречанка Катерина Дуска призовет весь мир к «Лучшей любви» (Better Love) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5876996 Исландская группа Hatari, напротив, провозгласит, что «Ненависть возобладает» (Hatrið Mun Sigra), и зальет сцену огнем Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5876872 Словенцы Зала Краль и Гашпер Шантл покажут себя во всех смыслах слова: именно так переводится название их конкурсной композиции Sebi Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5877020 Конан Осирис из Португалии споет песню Telemóveis, судя по названию, посвященную проблемам мобильной связи Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5876892 Представитель Венгрии Йоци Папай выступит с песней Az Én Apám ( «Мой отец») Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 2019-05-13T134532Z_269669508_RC1182DB7450_RTRMADP_3_MUSIC-EUROVISION-DRESS-REHEARSAL Победительница прошлогоднего конкурса Нетта Барзилай откроет праздник песни композицией Nana Фото: REUTERS/Ronen Zvulun RIAN_5876948 Ото Немсадзе из Грузии споет Sul Tsin Iare («Иди вперед») Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5876865 Польская фолк-группа Tulia известна своими кавер-версиями хитов Depeche Mode и Metallica, а в Тель-Авиве выступит с оригинальной композицией Pali Się («Огонь любви») Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5877008 Шведский певец Виктор Крон будет представлять Эстонию и выступит с песней Storm Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_5876904 16-летняя минчанка Зена постоит за честь родной Белоруссии с песней Like It Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Явление Мадонны

Известие о том, что Мадонна выступит на «Евровидении», стало сенсацией. Хотя до последнего момента оставалось под вопросом. То говорили, что она отказалась, не удовлетворившись гонораром, то сообщали, что за пару часов до начала трансляции она вдруг устроила внеплановую репетицию. В итоге она все-таки вышла на сцену в самом конце конкурса, перед объявлением победителей. В эффектном черном наряде, с пиратской повязкой на глазу, певица исполнила свой хит Like a Prayer, которому в этом году исполняется 30 лет, и композицию из будущего альбома "Madame X" — Future, дуэт с рэпером Quavo.

— Мадонна очень четко чувствует конъюнктуру, знает, что она уже так… подугасает. Гонорар у нее не слишком большой для подобного мероприятия, но она понимает, что конкурс транслируется практически на весь мир. И почему бы не и напомнить о себе — выступить в финале специальным гостем с каким-то супер-номером минут на шесть? — поделился с «Известиями» Филипп Киркоров.

евровидение Мадонна во время выступления на Гранд-финале конкурса песни «Евровидение 2019» Фото: REUTERS/Orit Pnini for KAN

Номер, впрочем, был куда менее впечатляющим, чем на недавнем Billboard Music Awards, где певица пела другой сингл из "Madame X" — Medellin. Кроме того, исполняя Like a Prayer, она безбожно фальшивила. Но куда больший резонанс вызвал политический подтекст. В конце песни Future танцоры в противогазах сбросили свои плащи, и упали, изображая убитых. Мадонна начала подниматься по лестнице, а вслед за ней пошли парни и девушки из балета. У одной пары на спине были флаги Израиля и Палестины. На вершине пара разошлась, и вспыхнула надпись: Wake up! («Проснитесь!»)

Символика непризнанной Израилем республики появилась и во время голосования: команда Исландии, попав в кадр, подняла вверх шарфы с флагом Палестины.

— Зачем они вдруг достали палестинские флаги? Это провокация и бандитизм. Я считаю, что это должно быть наказуемо, когда люди приходят на творческое мероприятие и пытаются политизировать конкурс. Болеете за Палестину? Болейте, только при чем здесь «Евровидение»? — возмутился Иосиф Пригожин в разговоре с «Известиями».

Впрочем, без последствий эти действия действительно не останутся. Европейский вещательный союз осудил действия Мадонны и Исландии. В ближайшее время состоится заседание Исполнительного совета EBU для разбора ситуации и принятия решения по инцидентам.