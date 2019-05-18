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Песня Лазарева на «Евровидении» вошла в чарты iTunes 11 европейских стран

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Представляющий Россию на «Евровидении» певец Сергей Лазарев со своей композицией Scream вошел в чарты ITunes 11 европейских стран, свидетельствуют данные сайта Eurovision Tracker.

Исполненная артистом песня пользуется популярностью в Швеции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Греции, Дании, Нидерландах и Бельгии.

Ранее 18 мая сообщалось, что клип на песню Лазарева вошел в топ-5 самых популярных роликов на YouTube-канале «Евровидения». Видео набрало свыше 3 млн просмотров.

16 мая Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения» и успешно прошел в финал конкурса, который состоится 18 мая.

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