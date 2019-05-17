Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.

16 мая россиянин выступил во втором полуфинале с песней Scream. Артист вышел на сцену под номером 13 и уверенно исполнил композицию.

Примечательно, что на сцене зрители увидели сразу несколько Сергеев Лазаревых. Добиться иллюзии помогли зеркала и специальные мониторы.

Зрители и жюри оценили по достоинству выступление россиянина и, по результатам голосования, он вышел в финал, который состоится 18 мая.

Вместе с ним за победу в конкурсе продолжат борьбу Швейцария, Швеция, Нидерланды, Албания, Мальта, Дания, Норвегия, Азербайджан и Северная Македония.

В этом году «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая с Тель-Авиве.

Ранее были определены первые 10 финалистов.