Рудковская оценила выступление Лазарева на «Евровидении»

У российского исполнителя Сергея Лазарева шансы завоевать серебро в «Евровидении-2019» такие же, как и у других финалистов. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявила продюсер Яна Рудковская.

«Реакция букмекеров — это реакция людей, которые делают ставки. У голландца теперь 40% на победу. <…> Они там все рядышком. Сергей со всеми в одинаковом положении, а голландец ушел далеко вперед. <…> Шанс на первое место у него выше, хотя мне Сергей нравится больше», — отметила продюсер.

По оценкам букмекеров по итогам полуфиналов, лидером является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс — вероятность его победы с песней Arcade оценили в 43%. С большим отрывом с ним следует австралийская исполнительца Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity (12%). Замыкает тройку претендентов на победу Джон Лундвик с песней Too Late For Love (7%). По итогам выступления в полуфинале Сергей Лазарев c композицией Scream оказался на шестой строчке списка претендентов — букмекеры оценили его шансы в 5%.

«Я считаю, что по вокальной части Сергей однозначно был лучшим. Номер у него был самый сильный и фирменный. Возможно, немного не хватило хитовости песни. В том, что касается номера, мы лучшие. Так же и с вокальными данными. Так что как раз мы и посмотрим, что на конкурсе важнее всего», — заявила Рудковская в беседе с RT.

Финал музыкального телевизионного соревнования состоится 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит под номером пять.