Прямой эфир
Сюжет:

Рудковская оценила выступление Лазарева на «Евровидении»

0
Фото: Global Look Press/Karin TÃ¶Rnblom
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У российского исполнителя Сергея Лазарева шансы завоевать серебро в «Евровидении-2019» такие же, как и у других финалистов. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявила продюсер Яна Рудковская.

Бандой петь: «Евровидение-2019» провело финальные репетиции
Представители 41 страны собрались в Тель-Авиве

«Реакция букмекеров — это реакция людей, которые делают ставки. У голландца теперь 40% на победу. <…> Они там все рядышком. Сергей со всеми в одинаковом положении, а голландец ушел далеко вперед. <…> Шанс на первое место у него выше, хотя мне Сергей нравится больше», — отметила продюсер.

По оценкам букмекеров по итогам полуфиналов, лидером является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс — вероятность его победы с песней Arcade оценили в 43%. С большим отрывом с ним следует австралийская исполнительца Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity (12%). Замыкает тройку претендентов на победу Джон Лундвик с песней Too Late For Love (7%). По итогам выступления в полуфинале Сергей Лазарев c композицией Scream оказался на шестой строчке списка претендентов — букмекеры оценили его шансы в 5%.

«Я считаю, что по вокальной части Сергей однозначно был лучшим. Номер у него был самый сильный и фирменный. Возможно, немного не хватило хитовости песни. В том, что касается номера, мы лучшие. Так же и с вокальными данными. Так что как раз мы и посмотрим, что на конкурсе важнее всего», — заявила Рудковская в беседе с RT.

Финал музыкального телевизионного соревнования состоится 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит под номером пять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Лазарев сравнил престиж «Евровидения» с чемпионатом мира по футболу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017