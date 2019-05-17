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Google предсказал победителей «Евровидения»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает пресс-служба компании.

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Наибольший ажиотаж в Сети вызвал представитель Франции Билал Ассани. Второе место заняла группа Hatari из Исландии, замкнул тройку лидеров участник из России Сергей Лазарев.

Также популярностью пользовались конкурсанты из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

В этом году «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. За первое место будут бороться 26 участников из разных стран.

Сергей Лазарев, выступивший с композицией Scream, уже прошел в финал конкурса, который состоится в последний день «Евровидения». Он будет выступать под номером пять.

По оценкам букмекеров по итогам полуфинала, лидером является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс — вероятность его победы с песней Arcade оценили в 43%. Следом за ним идет австралийка Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity (12%). Замыкает тройку претендентов на победу Джон Лундвик с песней Too Late For Love (7%). Шансы Лазарева букмекеры оценивают в 5%.

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