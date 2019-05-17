Сергей Лазарев пожаловался на работу кондиционеров на «Евровидении»

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со здоровьем из-за сильной работы кондиционеров. Певец отметил, что ему пришлось обратиться к врачам.

«У меня были проблемы со здоровьем, с шеей», — сказал он.

Лазарев отметил, что в помещениях очень холодно и попросил «убавить кондиционеры».

«Это желание всех нас», — цитирует исполнителя РЕН ТВ.

16 мая россиянин выступил во втором полуфинале с песней Scream. Артист вышел на сцену под номером 13 и уверенно исполнил композицию. Зрители и жюри оценили по достоинству выступление россиянина, и, по результатам голосования, он вышел в финал, который состоится 18 мая.

Вместе с ним за победу в конкурсе продолжат борьбу Швейцария, Швеция, Нидерланды, Албания, Мальта, Дания, Норвегия, Азербайджан и Северная Македония. Также ранее были определены первые 10 финалистов.

В этом году «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.