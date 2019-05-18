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Клип Сергея Лазарева вошел в пятерку самых популярных на «Евровидении-2019»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Клип Сергея Лазарева на песню Scream, с которой он в этом году представляет Россию на «Евровидении», вошел в топ-5 самых популярных роликов на YouTube-канале конкурса.

Видео набрало более 3,4 млн просмотров.

В ролике представлена история мальчика, который, как рыцарь, спасает девочку от зла, попутно преодолевая свои собственные страхи.

Первое место в топе досталось представительнице Мальты Микелы Паче. Ее клип на песню Chameleon просмотрели более 9,3 млн раз.

На втором месте клип одного из главных фаворитов на победу в конкурсе, по мнению букмекеров, певца из Нидерландов Дункана Лоуренса. Видео на композицию Arcade набрало 9,2 млн просмотров, на третьем — итальянский артист Мамуд с песней Soldi (4,2 млн), а на четвертом — швейцарец Лука Ханни (4,1 млн).

16 мая Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения» и успешно прошел в финал конкурса, который состоится в субботу, 18 мая.

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