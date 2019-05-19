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Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса. Об этом пишет портал Super.ru со ссылкой на свои источники в оргкомитете конкурса.

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Отмечается, что перед финальными выступлениями Лоуренс, отвечая на вопросы журналистов о сексуальной ориентации, заявил об одинаковой любви к мужчинам и женщинам.

«Он — гей, а не бисексуал, но боится признаться до конца, потому что тогда не получит SMS-голоса молодых девушек, которые являются его основной аудиторией, а также не совсем толерантно настроенных стран», — цитируют журналисты слова собеседников.

Отмечается, что раскрывать настоящую ориентацию мужчине запретили продюсеры.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал Лоуренс с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла. Представитель России Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Для Лазарева участие в «Евровидении» стало вторым. Певец также представлял Россию на конкурсе в 2016 году и тогда тоже занял третье место.

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