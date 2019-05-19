Лазарев оценил вероятность своего участия в следующем «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию в этом году на международном песенном конкурсе «Евровидение», рассказал, готов ли он еще раз поучаствовать в соревновании.

На соответствующий вопрос артист ответил, что «как боец, всегда готов», однако подчеркнул, что не хотел бы «надоедать» зрителю, и доказывать ему уже больше нечего.

«Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает. Вот я надеюсь, что в следующий раз меня пригласят как гостя», — цитирует певца «РИА Новости».

Также певец оценил итоги «Евровидения-2019», отметив, что в целом считает свой результат успехом.

«Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех. Я доволен, я счастлив, что результат не понизил. Я удержал. Россию не подвел», — сказал он.

Говоря об объективности результатов, Лазарев не исключил, что некоторые страны предвзято ставили оценки.

Финал «Евровидения» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Аrcade, набравший 492 балла. На втором месте итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов).

Лазарев занял третье место, набрав по сумме голосования жюри и зрителей 369 баллов.