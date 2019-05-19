Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения»

Сергей Лазарев, представлявший Россию в этом году на «Евровидении», прокомментировал итоги конкурса.

Россиянин в финале выступил под номером пять с лирической композицией Scream, написанной при участии Филиппа Киркорова, и занял третье место, набрав по сумме голосования жюри и зрителей 369 баллов.

«Очень надеюсь, что вы, зрители получили удовольствие от моего выступления. Мы очень старались <…> такая стабильность второй раз и третье место вновь <…> Спасибо всем! В этот раз были серьезные участники, выбирались многими быстрые песни и было сложно выступать с такой непростой балладой еще и самом начале», - рассказал Лазарев в прямом эфире телеканала «Россия 1» сразу по завершении финала.

При этом Филипп Киркоров, который сопровождает Лазарева в Израиле, отметил, что в этом году частично повторилась ситуация 2016-го, когда жюри стран-участниц не присуждали или давали низкие баллы российскому исполнителю.

«Это день сурка, повторялась ситуация, страны, жюри давали нули. Но в этот раз жюри давали лучше баллы, чем раньше, правда, удивили наши соседские страны. Мы получили ноль от Грузии и Белоруссии», - отметил Киркоров.

Он также указал на колоссальную работу, которую проделал Лазарев, и отметил, что зрители оценили выступление россиянина по достоинству и поставили его на второе место согласно присужденным баллам.

Финал «Евровидения» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей он набрал 492 балла. На втором месте итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов).