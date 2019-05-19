Лазарев назвал шоком отстранение белорусского жюри на «Евровидении»

Представитель России на конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев записал видеообращение в Instagram, в котором отметил, что для него стало шоком отстранение белорусского жюри от голосования в финале конкурса.

«У меня большое количество фэнов в Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри Белоруссии. Но, к сожалению, нам сказали, что жюри не допущено к голосованию, потому что они рассекретили голосование полуфинала. И это большой скандал. Белоруссия не голосует по жюри, но зрители могут голосовать и поддержать Россию. Пожалуйста, сделайте это», — сказал певец.

При этом он отметил, что уже «сходит с ума», так как репетировал свой номер восемь раз.

В субботу стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале «Евровидения» членов национального жюри Белоруссии. Решение принято из-за нарушения правил конкурса. Представители Белоруссии в интервью TUT.by рассказали, за кого голосовали в полуфинале конкурса.

Финал проходит в Тель-Авиве 18 мая.

Лазарев вышел на сцену под номером пять и исполнил песню Scream, написанную при участии Филиппа Киркорова.