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Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном конкурсе «Евровидение», завершил свое выступление в финале.

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Россиянин вышел на сцену «Экспоцентра» в Тель-Авиве под номером пять и исполнил песню Scream, написанную при участии Филиппа Киркорова, пишет РЕН ТВ.

По мнению букмекеров, Лазарев входит в пятерку главных претендентов на победу.

Накануне стало известно, что клип Сергея на композицию для «Евровидения» вошел в топ-5 самых популярных роликов на YouTube-канале конкурса, а сама песня заняла лидирующие позиции в iTunes 11 европейских стран.

Всего в финале «Евровидения» за победу порются 26 участников из разных стран. Победителя определит голосование зрителей и компетентного жюри. Кроме того, в качестве приглашенного гостя выступит певица Мадонна.

Ранее 18 мая стало известно, что организаторы «Евровидения» отстранили от голосования в финале белорусское жюри.

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