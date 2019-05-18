Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Израиле, отстранили от голосования в финале белорусское жюри. Об этом стало известно в субботу, 18 мая.

«Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам «Евровидения». Чтобы соответствовать правилам голосования конкурса, Европейский вещательный союз принял меры и отстранил белорусское жюри от финала в субботу», — говорится в заявлении организаторов, которое приводит агентство «Интерфакс».

Также отмечается, что совокупный результат, который утвердят аудиторы, используют для определения того, кому будут распределены голоса в Белоруссии.

В этом году «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. За первое место будут бороться 26 участников из разных стран.

Белоруссию представляет певица Зина Куприянович, которая выступает под псевдонимом Зена. Она прошла первый полуфинал конкурса и теперь вечером 18 мая выступит в финале.

Россиянин Сергей Лазарев, выступающий с композицией Scream, также прошел в финал конкурса. Он будет выступать под номером пять.

Ранее Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса. Наибольший ажиотаж в Сети вызвал представитель Франции Билал Ассани. Второе место заняла группа Hatari из Исландии, Лазарев замкнул тройку лидеров. Также популярностью пользовались конкурсанты из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.