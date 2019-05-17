Стал известен номер выступления Сергея Лазарева в финале «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», выступит в финальной части под номером пять. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Первый номер достался представителю Мальты.

16 мая состоялся второй полуфинал, в котором помимо россиянина выступили представители еще 17 стран. Лазарев вышел на сцену под номером 13 и исполнил песню Scream. По результатам голосования зрителей и жюри певец вошел в десятку финалистов.

Конкурс «Евровидение» в этом году проходит в Тель-Авиве.

Финальный концерт состоится 18 мая, где 26 участников из разных стран поборются за победу. Кроме того, в качестве приглашенного гостя выступит певица Мадонна.

Ранее в четверг было опубликовано видео выступления Лазарева в полуфинале.