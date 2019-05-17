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Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Российский певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение» с песней Scream.

Лазарев вышел на сцену 13-м. Выступление певца, который также представлял Россию на конкурсе в 2016 году, заметно отличалось от первого номера, однако без спецэффектов не обошлось.

Зрители увидели на сцене сразу восемь копий Лазарева. Иллюзия создавалась с помощью зеркал и мониторов.

Артист уверенно исполнил лиричную композицию Scream, написанную Филиппом Киркоровым. По оценкам букмекеров Лазарев входит в пятерку главных претендентов на победу.

Определится победитель 18 мая путем зрительского голосования и мнения жюри.

За выход в финал с Лазаревым борются представители Швеции, Азербайджана, Нидерландов, Швейцарии, Мальты, Норвегии, Северной Македонии, Армении и Дании.

В этом году «Евровидение» проходит с 14 по 18 мая с Тель-Авиве.

Ранее были определены первые 10 финалистов.

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