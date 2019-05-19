Мадонна обратилась к участникам «Евровидения»

Американская певица Мадонна перед своим выступлением на «Евровидении-2019» в Израиле обратилась к участникам конкурса и назвала их всех победителями.

«Вы все победители. Быть здесь — уже нелегко. Посмотрите на конкурсантов — это представители со всего мира... Музыка объединяет людей!» — цитирует певицу «РИА Новости».

При этом артистка исполнила с конкурсантами отрывок из своей песни, в котором пропела о силе музыки.

Мадонна также выступила на «Евровидении» как приглашенный гость с песней Future хитом 1989 года Like A Prayer.

Финал конкурса проходит в Тель-Авиве. Россию представляет Сергей Лазарев.