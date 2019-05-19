Прямой эфир
Сюжет:

Мадонна обратилась к участникам «Евровидения»

0
Фото: Global Look Press/Wiese/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская певица Мадонна перед своим выступлением на «Евровидении-2019» в Израиле обратилась к участникам конкурса и назвала их всех победителями.

«Вы все победители. Быть здесь — уже нелегко. Посмотрите на конкурсантов — это представители со всего мира... Музыка объединяет людей!» — цитирует певицу «РИА Новости».

При этом артистка исполнила с конкурсантами отрывок из своей песни, в котором пропела о силе музыки.

Мадонна также выступила на «Евровидении» как приглашенный гость с песней Future хитом 1989 года Like A Prayer.

Финал конкурса проходит в Тель-Авиве. Россию представляет Сергей Лазарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Клип Сергея Лазарева вошел в пятерку самых популярных на «Евровидении-2019»
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017