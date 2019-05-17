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Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Российский певец Сергей Лазарев в полуфинале «Евровидения-2019» идеально исполнил свою песню, не допустив ни одной фальшивой ноты. Об этом в беседе с RT заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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«С точки зрения мощного выступления Лазарев безупречен на 100% — он поёт, как машина, ни одной фальшивой ноты», — высказался продюсер.

Вместе с тем, он отметил, что хоть песня и мощная, и Лазарев с ней выглядел «фундаментально круто», она больше подходит для концерта, а не для конкурса.

Пригожин также выделил выступления участников от Азербайджана, чью песню назвал «хитовой», а также Швеции и Нидерландов. Делать какие-либо прогнозы насчет финального голосования Пригожин не стал.

Сергей Лазарев, который в 2019 году представляет Россию на «Евровидении», прошел в финал конкурса, который состоится в субботу, 18 мая в Тель-Авиве. Также победу во втором полуфинале одержали представители Швейцарии, Дании, Швеции, Албании, Мальты, Норвегии, Северной Македонии и Азербайджана. Также за звание победителя поборются участники от Белоруссии, Греции, Кипра, Чехии, Эстонии, Исландии, Австралии, Словении и Сан-Марино, сообщает телеканал «360».

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