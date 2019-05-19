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Сергей Лазарев стал третьим на «Евровидении-2019»

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Фото: TASS/DPA/Ilia Yefimovich
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Победителем международного конкурса «Евровидение-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Аrcade. По итогам голосования жюри и зрителей в финале он набрал 492 балла.

Российский исполнитель Сергей Лазарев, выступавший на конкурсе с композицией Scream, стал третьим. В общей сумме он получил 369 баллов. При этом в своем видеообращении россиянин выразил сожаление из-за отстранения от голосования белорусского жюри, так как очень рассчитывал на поддержку.

Конкурс проходил с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финале за победу боролись представители 26 стран.

Для Лазарева участие в «Евровидении» стало вторым. Певец также представлял Россию на конкурсе в 2016 году, и тогда тоже занял третье место.

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