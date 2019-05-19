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Россияне оценили выступление Лазарева на «Евровидении»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Пользователи Рунета отреагировали на итоги конкурса «Евровидение» и оценили выступление представителя России Сергея Лазарева.

По итогам голосования жюри и зрителей россиянин, выступавший с лирической композицией Scream, набрал 369 баллов и занял третье место. При этом телезрители отдали ему более 244 баллов. В то время как жюри многих стран поставили ноль.

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Некоторые пользователи сочли такое отношение предвзятым.

«Серега, все знают, что ты лучший, это доказали зрители в очередной раз. «Профессиональное жюри» — отстой», — написала пользователь Алла.

«Этот конкурс уже давненько не имеет музыкального характера. Сплошная политика, причем грязных оттенков!», — посетовала Наталья Иванова.

Схожее мнение высказали и англоязычные пользователи YouTube.

«Голосование жюри так политизировано! Это о музыке! Это о пении!», — написала Виктория.

Многие назвали выступление Лазарева лучшим и поблагодарили артиста за старания.

«Сережа все равно большой молодец и, если бы не политика, первое место было бы его», — добавил еще один комментатор.

«Сергей Лазарев просто самый лучший! Третье место!», — отметила Даша.

«Мне очень понравилось! Спасибо ему и его Dream Team!», «Молодец! Умница! Трудяга! Супер вокальные данные! Браво!», писали пользователи.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финале Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.

Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

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