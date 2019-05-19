Валерия оценила выступление Лазарева на «Евровидении»

Российская певица Валерия назвала блестящим выступление Сергея Лазарева на международном песенном конкурсе «Евровидении-2019».

Артистка отметила, что представитель России показал 100% своих возможностей.

«Сережа выступил просто блестяще. Все круто, профессионально, артистично: и номер, и все. Как говорится: «делай, что должен, и будет, как будет». Просто браво ему! Очень достойное выступление», - приводит ее слова «РИА Новости».

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В финале Сергей Лазарев выступил под номером пять с композицией Scream.

По сумме оценок зрителей и жюри он набрал 369 баллов и занял третье место.

Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Аrcade, набравший 492 балла.